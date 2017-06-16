Güvenlik korucuları iftarda buluştu

Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programında, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. İftar programında bir konuşma yapan Kilis Valisi İsmail Çataklı, korucuların terörle mücadelede önemli bir vazife yürüttüğünü belirterek, “ Son dönemde Suriye’de meydan gelen gelişmeler nedeniyle bölgede güvenlik noktasında ciddi artış var. Bu kapsamda Kilis’teki güvenlik korucusu sayısının 18’den 167’ye çıkarıldı. Korucuların uzun yıllar kırsaldaki güvenlik ihtiyacını karşılanacak. Son dönemde Suriye sınırlarımızın ötesinde meydana gelen gelişmeler, bölgemizdeki güvenlik kesitlerinde ciddi bir artış oldu. Bu çerçevede 18 olan güvenlik korucusu sayımızı 167’ye çıkardık. Gerek yemin törenlerinde, gerekse bugün burada gördüğüm manzaradan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz birer komando gibi duruyorsunuz. Uzun yıllar ülkemizin kırsalda ihtiyacı olan güvenlik alanındaki açığı kapatacaksınız. Hukuktan ve adaletten ayrılmadan milletimize hizmet edeceksiniz diliyorum."

İftara, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin ile vali yardımcıları ile jandarma personeli ve güvenlik korucuları katıldı.