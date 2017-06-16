Diğer
Kategoriler
16 Haziran 2017 11:09

Güvenlik korucuları iftarda buluştu

Kilis’te, Güvenlik korucularına valilik tarafından bir iftar verildi.

Güvenlik korucuları iftarda buluştu

16 Haziran 2017 11:09


Valilik tarafından bir restoranda düzenlenen iftar programında, Kur’an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. İftar programında bir konuşma yapan Kilis Valisi İsmail Çataklı, korucuların terörle mücadelede önemli bir vazife yürüttüğünü belirterek, “ Son dönemde Suriye’de meydan gelen gelişmeler nedeniyle bölgede güvenlik noktasında ciddi artış var. Bu kapsamda Kilis’teki güvenlik korucusu sayısının 18’den 167’ye çıkarıldı. Korucuların uzun yıllar kırsaldaki güvenlik ihtiyacını karşılanacak. Son dönemde Suriye sınırlarımızın ötesinde meydana gelen gelişmeler, bölgemizdeki güvenlik kesitlerinde ciddi bir artış oldu. Bu çerçevede 18 olan güvenlik korucusu sayımızı 167’ye çıkardık. Gerek yemin törenlerinde, gerekse bugün burada gördüğüm manzaradan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepiniz birer komando gibi duruyorsunuz. Uzun yıllar ülkemizin kırsalda ihtiyacı olan güvenlik alanındaki açığı kapatacaksınız. Hukuktan ve adaletten ayrılmadan milletimize hizmet edeceksiniz diliyorum."


İftara, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, İl Jandarma Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gökhan Şahin ile vali yardımcıları ile jandarma personeli ve güvenlik korucuları katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:02
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:43
  • İkindi :16:34
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!