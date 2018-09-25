Güvenlik nedeniyle trafiğe kapanan cadde yeniden açıldı

Kilis'e Suriye'den terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD tarafından düzenlenen roketli saldırılar ile bombalı araç saldırılarını önlemek için Kilis Adliyesinin yanındaki cadde trafiğe kapatılmıştı. Caddeyi kullanan öğrenciler ile çevre esnafının tepkisi üzerine yol yeniden açıldı. Sınırın terör örgütlerinden temizlenmesinden sonra güven ortamının oluştuğu Kilis'te yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, çevre esnafı ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada, Türkiye'nin zor zamanlardan geçtiğini, geçmeye de devam ettiğini ifade ederek, “Bir zamanlar böyle bir ortamda oturmamız mümkün değildi, başımıza DEAŞ ile PKK'nın füzeleri yağıyordu. Nerede ne zaman bir araç patlatılacağı, nerede ne zaman bir sıkıntı yaşanacağı belli değildi. O sıkıntıları geçirdik. Eski Başsavcımız adliyenin yanındaki caddenin kapatılmasını gerektiğini iletmişti. Bugün ise Türkiye güvenlik açısından normalleşti. Bugün bu caddeyi açacağız. Çünkü esnafımız çok ciddi sıkıntı yaşadı. Çok ciddi problem yaşadı. Ama güvenlik her şeyden daha önemli, bugün güvenlik sorunu hal oldu, burayı rahatlatacağız. Ama güvenlik sorunu hal oldu, problem bitti mi hayır bitmedi. Bu kezde ekonomik saldırı var. Birisi gidiyor, bir başkası başlıyor. Bizim birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var. Sırt sırta verme zamanımız, bazı güçlerin istediği Suriye'de bir PKK devleti kurdurmak. Şu an bir bedel ödüyoruz. Ama yarın Suriye'de bir PKK devleti kurulduğu zaman ödeyeceğimiz bedel kat ve kat fazla olur. Bize yaşama şansı vermezler. Ama biz mücadele edeceğiz. Çalışıp didineceğiz. Sizi öldürmeyen darbe sizi hep ayakta tutar. Bu millet yüzyıllarca mücadele ederek gelmiştir” diye konuştu.