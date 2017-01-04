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04 Ocak 2017 13:01

Halep’e yardımlar çığ gibi büyüyor

Halep’e yardımlar çığ gibi büyüyor

04 Ocak 2017 13:01

Türkiye’nin dört bir tarafında Halep’ten kaçan Suriyelilere yönelik başlatılan kampanyalarda toplanan malzemeler Suriye’ye gönderiliyor.
Türkiye’de sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruşları tarafından Halep için başlatılan yardım kampanyalarına destekler her geçen gün çığ gibi büyüyor. Kilis’e tırlar ile gönderilen yardımlar ihtiyaç durumuna göre ayrılarak, lojistik merkezlerine indiriliyor. Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde başlatılan kampanya çerçevesinde toplanan yardımlar Kilis’teki lojistik merkezine getiriliyor. Burada gelen eşyaların tasnifleri yapıldıktan sonra Suriye’nin Halep, Azez kenti ve çevresinde kurulan çadır kentlere ihtiyaç durumuna göre gönderiliyor. Yardım tırlarında her geçen gün artış olduğu öğrenildi. Gelen yardımların içerisinde sünger yatak, giysi, gıda malzemesi, temizlik malzemesi başta olmak üzere ihtiyaç malzemeleri bulunduğu öğrenildi.



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