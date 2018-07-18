Halfeti-Şanlıurfa turlarına katılanların sayısı 7 bini aştı

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Halfeti-Şanlıurfa turlarına Kilisli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiklerini ifade ederek, “Kilisli bayanların güzel bir gün yaşamaları, tarihi ve manevi mekanları rehberler eşliğinde onlara tanıtmak amacıyla önceki başlatılan gezilere yoğun bir ilgi görüyor. 2016 yılından beri şuana kadar 7 bin aşkın Kilisli bayanı Halfeti-Şanlıurfa gezilerine götürdük. Halfeti Tekne turu ile başlayıp Şanlıurfa Balıklıgöl- ziyareti ile devam edip sıra gecesi ile sona eriyor” dedi.

Kara, Turlara yazılmış, sıra bekleyen vatandaşların, gezilere Kasım ayı başına kadar gitmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.