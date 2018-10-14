Hamalların kömür çuvallarının üstünde yolculuğu pes dedirtti

Kilis’te, kamyonetle evlere kömür taşıyan hamalların kömür torbalarının üstünde yolculuğu kameraya yansıdı.
Kilis'te, kamyonetle evlere kömür taşıyan hamalların kömür torbalarının üstünde yolculuğu kameraya yansıdı.
Kilis'te, kış mevsiminin yaklaşması nedeniyle torbalanmış kömürlerin taşınması kamyonetle sürerken, evlere kömür taşıyan hamalların kamyonetin kasasında kömürlerin üzerinde oturarak trafikte seyir etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu.
Kamyonet kasasındaki kömür torbalarının üzerine oturarak, kömür indirecekleri adresi giden 4 hamalın görüntüsü bu kadarına da pes dedirtti.