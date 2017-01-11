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11 Ocak 2017 15:25

Hastane önündeki şüpheli poşetten çöp çıktı

Hastane önündeki şüpheli poşetten çöp çıktı

11 Ocak 2017 15:25

Kilis’te Devlet Hastanesi eski Acil Servis girişine yakın yere bırakılan şüpheli poşet fünye ile patlatılırken içerisinden çöp çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında Kilis Devlet Hastanesi eski Acil Servis girişi yakınlarına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir poşet bırakıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Olay Yeri Şube Müdürlüğü ile bomba imha uzmanı sevk edildi. Bomba imha uzmanı özel kıyafetlerini giydikten sonra şüpheli poşete sinyal kesici jammer ile yaklaşıp, fünye ile poşeti patlattı. Poşetten çöp çıkarken, Çevreyolu 30 dakikalığına trafiğe kapatıldı. Poşetin boş çıkmasıyla birlikte vatandaşlar rahat bir nefes aldı.



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