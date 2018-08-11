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11 Ağustos 2018 14:42

Hastanede kuyruk çilesi bitiyor

Kilis Devlet Hastanesinde bir ilke imza atarak poliklinik sıramatik sistemini devreye koydu.

Hastanede kuyruk çilesi bitiyor

11 Ağustos 2018 14:42


Suriyeliler ile birlikte nüfusu 270 bine yaklaşan kentte, sadece Kilis Devlet Hastanesinin bulunması nedeniyle hastanede yoğunluk yaşanması yüzünden hastane yönetimi sıramatik sistemini devreye koydu. Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu, Vatandaşların sıra beklemeden, kimlik bilgilerinizi girerek, poliklinik kayıtlarınızı sıramatik ile yapabileceklerini ifade ederek, “Hastaların kolaylıkla ulaşabilecekleri ve konuyla ilgili donanımlı personelin destek olabileceği alanlara yerleştirilen cihazlardan, hastalar yalnızca T.C. kimlik numaralarını girerek muayene sıra numarasını alabiliyor. Beklemeden randevu saatinde muayene olabiliyorlar” diye konuştu.




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