Hastanede kuyruk çilesi bitiyor

Suriyeliler ile birlikte nüfusu 270 bine yaklaşan kentte, sadece Kilis Devlet Hastanesinin bulunması nedeniyle hastanede yoğunluk yaşanması yüzünden hastane yönetimi sıramatik sistemini devreye koydu. Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Ali Muhsin Güvelioğlu, Vatandaşların sıra beklemeden, kimlik bilgilerinizi girerek, poliklinik kayıtlarınızı sıramatik ile yapabileceklerini ifade ederek, “Hastaların kolaylıkla ulaşabilecekleri ve konuyla ilgili donanımlı personelin destek olabileceği alanlara yerleştirilen cihazlardan, hastalar yalnızca T.C. kimlik numaralarını girerek muayene sıra numarasını alabiliyor. Beklemeden randevu saatinde muayene olabiliyorlar” diye konuştu.