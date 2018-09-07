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07 Eylül 2018 13:30

Hayırsever işadamı Kaplan’a plaket verildi

Kilis’in Elbeyli ilçe Kaymakamı İbrahim Halil Toprak, ilçeye katkılarından dolayı Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan plaket takdim etti.

Hayırsever işadamı Kaplan’a plaket verildi

07 Eylül 2018 13:30


Elbeyli Mihdi Kaplan Camii ve Toplum Sağlığı Acil Servisinin yapımında ve çeşitli yardımlarda tüm eksikliklerinin giderilmesinde desteklerini esirgemeyen hayırsever işadamı Salahattin Kaplan’a teşekkür plaketi verdi. Kaymakam Toprak, yaptığı konuşmasında, "Elbeyli’de başta Mihdi Kaplan Camii ve Toplum Sağlığı Merkezi Acil Servisi olmak üzere desteklerini esirgemeyen hayırsever işadamlarımızı kutluyor, iş yaşamında başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.


İlçemizde hayırseverler sayesinde bu çalışmaların artarak devam edeceği inancını dile getiren Kaymakam Toprak, Elbeyli ilçesinin bu konudaki hassasiyetinin başka ilçelerde olmadığını sözlerine ekledi.




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