Hayırsever işadamı Kaplan’a plaket verildi

Elbeyli Mihdi Kaplan Camii ve Toplum Sağlığı Acil Servisinin yapımında ve çeşitli yardımlarda tüm eksikliklerinin giderilmesinde desteklerini esirgemeyen hayırsever işadamı Salahattin Kaplan’a teşekkür plaketi verdi. Kaymakam Toprak, yaptığı konuşmasında, "Elbeyli’de başta Mihdi Kaplan Camii ve Toplum Sağlığı Merkezi Acil Servisi olmak üzere desteklerini esirgemeyen hayırsever işadamlarımızı kutluyor, iş yaşamında başarılar diliyor, teşekkür ediyorum” dedi.

İlçemizde hayırseverler sayesinde bu çalışmaların artarak devam edeceği inancını dile getiren Kaymakam Toprak, Elbeyli ilçesinin bu konudaki hassasiyetinin başka ilçelerde olmadığını sözlerine ekledi.