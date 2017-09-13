Hayvan Pazarı yeni yerinde faaliyete başladı

Eski hayvan pazarının yıkılmasıyla birlikte Kilis Belediyesi tarafından yaptırılan yeni hayvan pazarı faaliyete geçti. Küçük ve büyükbaş hayvan üreticileri, satmak için yeni hayvan pazarına getiriyorlar. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, yeni hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Küçük ve büyük baş hayvan satıcıları ile sohbet eden Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, hayvan satıcıları daha iyi şartlarda, hijyenik bir ortamda satış yapmaları için yeni hayvan pazarının yapıldığını söyledi.

Hayvan satıcıları ise Kilis Belediyesinin yeni hayvan pazarı yapmasından memnun olduklarını ifade etti.