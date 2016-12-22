Hemşire adaylarından geleceğin ebeveynlerine eğitim

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi dersi kapsamında “Geleceğin Ebeveynleri’ne Yaşamın Yankısı” konulu proje eğitimi verdi.

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu’ndan Öğretim Görevlisi Fatma Karasu koordinatörlüğünde gerçekleşen eğitimde öğrenciler, görsel ve tiyatral şekilde hazırladıkları sunumu, etkinliğe katılan öğrencilerle paylaştılar.

Eğitimi veren öğrenciler, çocuğun iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı, toplumun minyatürü olan aileden aldığı bildirimlerle öğrendiğini, ailenin tepkilerinin bu noktada önem kazandığını ve çocuğun ebeveynlerinin tepkilerinden yola çıkarak yapması ve yapmaması gereken şeyleri kendi beyninde kodladığını ifade ettiler. Çocuğun bu kodlar doğrultusunda seçimler yaptığını söyleyen öğrenciler, geleceğin anne ve babalarının ileri ki yaşamlarında sahip olacakları çocuklarına ışık tutarak yaşamın yankısını oluşturacaklarını belirttiler.

“Yaşamda neyle karşılaşmak istiyorsak, yankısını oluşturabilmek için bunu önce bizim yapmamız gerektiğine” dikkat çeken öğrenciler, sağlıklı çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişeceğini, sağlıklı aileler kurarak sağlıklı toplumu oluşturacaklarını söylediler.

Öğrenciler, Ünlü şair Abdulhak Hamit Tarhan’ın “Kim demiş çocuk küçük bir şeydir. Bir çocuk belki de en büyük şeydir.” sözünün, durumu ifade eden güzel bir örnek olduğunu belirtti.