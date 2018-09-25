Hijyen eğitimi verildi

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi kapsamında hijyen eğitim verildi.

Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İpek yolu Kalkınma Ajansının Teknik Destek Projeleri kapsamında finanse edilen Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi çerçevesinde gıda üretimi ve satışı yapan firmalara ve personellerine yönelik olarak 5 gün süreyle hijyen eğitimi düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, “ Proje kapsamında 150 yararlanıcı planlanmış ancak 197 kişi katılım sağlanırken, bu amaçla hazırlanmış olan ve uygulamada gönüllülük esasına dayanan Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi, bilgi verici ve yol gösterici bir eğitim aracı olarak gıda sektörünün HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulama yükümlülüğü konusunda uzun yıllardır eksikliği duyulan bir boşluğu dolduracaktır” diye konuştu.