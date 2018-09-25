İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hijyen eğitimi verildi

Kilis’te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi kapsamında hijyen eğitim verildi.

Kilis'te Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi kapsamında hijyen eğitim verildi.


Kilis'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İpek yolu Kalkınma Ajansının Teknik Destek Projeleri kapsamında finanse edilen Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi çerçevesinde gıda üretimi ve satışı yapan firmalara ve personellerine yönelik olarak 5 gün süreyle hijyen eğitimi düzenlendi.


Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu, “ Proje kapsamında 150 yararlanıcı planlanmış ancak 197 kişi katılım sağlanırken, bu amaçla hazırlanmış olan ve uygulamada gönüllülük esasına dayanan Gıda Satış ve Üretim Yerleri İçin İyi Hijyen Uygulamaları Projesi, bilgi verici ve yol gösterici bir eğitim aracı olarak gıda sektörünün HACCP ilkelerine dayanan prosedürleri uygulama yükümlülüğü konusunda uzun yıllardır eksikliği duyulan bir boşluğu dolduracaktır” diye konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.