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30 Temmuz 2018 09:59

‘Horoz karası’ cinsi üzüm kurutulmaya başlandı

Kilis’te, ‘horoz karası’ cinsi siyah üzümler kurutulmak üzere serilmeye başlandı.

‘Horoz karası’ cinsi üzüm kurutulmaya başlandı

30 Temmuz 2018 09:59


Türkiye’nin önemli bağcılık merkezinden biri olan Kilis’te, normal üzümlerden önce yetişen ‘horoz karası’ olarak bilinen üzümün hasadı başladı.


Sofralık olarak değerlendirmek istemeyen bazı üzüm üreticileri ‘horoz karası’ cinsi üzümü kurutarak satmak için sermeye başladı.


Toplanan Kilis ve yöresinde sofralık olarak tüketilen üzümlerin kurutulmasına başlandı. ‘Siyah’ olarak bilinen üzümleri kuru olarak değerlendirilmeye çalışan üreticiler, üzümleri 10-15 TL arasında değişen fiyatlarda satıyor.


Üzümler, Kilis dışında kuru üzüm olarak tüketiciye sunuluyor.




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