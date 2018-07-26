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26 Temmuz 2018 12:52

Hükumetin teşvik projesi ile borçları yapılandırması anlatıldı

Kilis’te, Muhasebeciler ile işadamlarına yeni teşvik projeleri ile borçların yapılandırılması anlatıldı.

Hükumetin teşvik projesi ile borçları yapılandırması anlatıldı

26 Temmuz 2018 12:52


Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, KİTSO Meclis Başkanı Ökkeş Karcı, KİTSO Genel Sekreteri Mehmet Murat Sakar, Mali Müşavir ve Muhasebeciler Kilis Temsilcisi Davut Gücer, Kilisli Muhasebeciler ile işadamları ile KİTSO yönetim kurulu üyeleri katıldı.


Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, yeni teşvik projeleri konusunda detaylı bir şekilde bilgi verdikten sonra teşvik ile neler kazanılacağı konusunda sunum yaptı.


Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Akkaş ise borçların yapılandırılması ile ilgili olarak toplantıya katılanları bilgilendirdi.


Program sonunda soru ve cevap bölümüne geçilerek, toplantıya katılanların soruları yanıtlandırıldı.




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