İdlib sınırına mühimmat ile askere araç sevkiyatı

Kilis'ten Hatay'ın İdlib sınırına mühimmat yüklü askeri kamyonlar ile askere araç sevk edildi.

Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Fırat Kalkanı bölgesinden 9 araçlık mühimmat yüklü askeri kamyonlar ile askeri araçlar Kilis üzerinden Hatay'a sevk edildi. Askeri araçların ve mühimmatların İdlib sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği bildirildi. Askeri sevkiyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.