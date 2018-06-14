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14 Haziran 2018 17:36

İHH Ramazan ayında Suriye halkını yalnız bırakmadı

İHH İnsani Yardım Vakfı, Ramazan 2018 çalışmaları kapsamında Suriye Fırat Kalkanı bölgesindeki muhtaçlara 20 binin üzerinde kumanya paketi, kıyafet, adak akika kurbanı, fitre, sıcak yemek, iftar ve ekmek yardımında bulundu.

İHH Ramazan ayında Suriye halkını yalnız bırakmadı

14 Haziran 2018 17:36


“Paylaşmanın Tam Vakti” sloganıyla dünyanın dört bir yanında Ramazan 2018 faaliyetlerini sürdüren İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye’nin başta Elbab, Azez, Cerablus olmak üzere ve kırsal bölgelerde yaşayan mağdurları da unutmayarak 500 bin üzerinde kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan Kilis Koordinatörü Serkan Öktem, “Savaşın başladığı ilk günden beri mazlum Suriye halkının yanında olmaya devam ediyoruz. Rahmet ayı olan Ramazanda bu yıl kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Bu mübarek ayda Fırat Kalkanı bölgesinde yüz binlerce insana yardım ulaştırdık. Her gün farklı bölgelerde iftar programları düzenledik" dedi.


Seneye de yardımların devam edeceğini açıklayan Öktem, “Rabbim müsaade ederse uzun ömür verirse önümüzdeki Ramazanda da mazlum halkın yanında olmaya devam edeceğiz. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Rabbim hayırlarınızı kabul eylesin" İfadelerini kullandı.


Kilis Koordine Merkezi ve Babuselam Koordinasyon merkezi tarafından Fırat Kalkanı bölgesinde dağıtılan yardım kalemleri ise, "428 bin 250 kişiye iftar, sıcak yemek dağıtımı, 21 bin aileye gıda kolisi, çocuk paketi ve hijyen kolisi, 2 bin 620 aileye bulgur dağıtımı, bin 615 aileye pirinç dağıtımı, 10 bin 160 paket çocuk maması ve çocuk bisküvisi dağıtımı, 98 bin 352 adet su dağıtımı, 60 bin adet konserve dağıtımı, 372 ton un dağıtımı bin 342 adet battaniye ve sünger dağıtımı” oldu.




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