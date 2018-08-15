İHH Vakfı Genel Başkanı Yıldırım, Suriye’den ABD’ye tepki gösterdi

Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçesindeki Reyyan konteyner kentini ziyaret ederek, Kurban Bayramı hazırlıklarını ve insani yardım çalışmalarını inceleyen İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, çocuklarla yakından ilgilenerek hediyeler dağıttı.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım Reyyan konteyner kentinde yetimlerle beraber basın açıklaması gerçekleştirdi. Yıldırım, “Her Kurban Bayramı olduğu gibi bu bayramda gönüllü ve görevli arkadaşlarımız dünyanın tüm bölgelerinde çalışmaları yürütmek üzere ulaştılar gittiğimiz bölgelerde yetimlerle mazlumlarla karşılaşıyoruz” dedi

Türkiye hükümetinin, AFAD, Kızılay, İHH ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla mazlumların yanında olmayı sürdürdüğünü belirten Yıldırım, “Türkiye’nin mazlumların yanında olmasından ürken emperyalistler 15 Temmuz’da başarılı olamayınca bir ekonomik darbe gerçekleştirmeye kalkıştı. Birlik beraberliğimize dikkat edersek bu darbeyi de atlatacağız, Türkiye’nin önü açılacak. Bu nedenle devletimizin almış olduğu tedbirlere herkesin uyması gerekiyor” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın açıklamış olduğu kısa, orta ve uzun vadedeki tedbirlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “İslam dünyası ve mazlum coğrafyadaki insanlar bizden destek bekliyor, bu darbeyi de atlatırsak yeryüzündeki bütün yetimlere, mazlumlara ve çocuklara daha da fazla sahip çıkacağız sahip çıkmaya devam edeceğiz. Suriyeli çocuklar yetimler adına Türkiye halkına teşekkür ediyorum. Bir kısmının ailesi var bir kısmının yok. Bu çocuklar sizin bu emperyalizme karşı direnişinizden dolayı çok rahat bir ortamda eğitim hayatlarını devam ettiriyorlar. Allah’ın izniyle yetimlerin mazlumların dualarıyla birlikte Amerika’nın İsrail’in emperyalistlerin şer güçlerinin karşısında bu direnişi kazanacağız" diye konuştu.