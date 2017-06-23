İHH’dan Suriyeli yetim çocuklara bayram kıyafeti

Türk Silahlı Kuvvetleri desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep Kentine bağlı Azez, Çobanbey ile Cerablus bölgelerinde Suriyeliler uzun süreden bayram sevinci yeniden yaşanıyor. Türkiye’de ve Suriye’de tüm yetimleri sevindirmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade eden Kilis İHH Medya Sorumlusu Yakup Alaca, “Bizler her bayram öncesi olduğu gibi yoğun bir çalışmanın içerisinde bulunmaktayız. Kilis ve Suriye’nin Azez, Çobanbel ile Cerablus ilçelerinde 2 bin 500 yetim çocuğa bayram kıyafeti alarak sevindirdik. Ayrıca yetim ailelerine 500 gıda kolisi dağıttık. Bu koliler 5 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılıyor“ dedi.

Bayramın hemen arifesinde bulunduğumuz şu günlerde hayırseverlerin, 120 TL destekte bulunarak on binlerce yetim çocuğu mutlu edebileceklerini ifade eden Alaca, "Bununla birlikte çocukların ihtiyaçlarından oluşan bin 500 çocuk kumanyası dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza vesile olan tüm hayırsever halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm mazlum halkın bayramı mübarek olsun” diye konuştu.