Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2017 21:27

İHH’dan Suriyeli yetim çocuklara bayram kıyafeti

İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriyeli yetim çocuklara bayram kıyafeti dağıtıldı.

İHH’dan Suriyeli yetim çocuklara bayram kıyafeti

23 Haziran 2017 21:27


Türk Silahlı Kuvvetleri desteğinde Özgür Suriye Ordusu tarafından Suriye’nin Halep Kentine bağlı Azez, Çobanbey ile Cerablus bölgelerinde Suriyeliler uzun süreden bayram sevinci yeniden yaşanıyor. Türkiye’de ve Suriye’de tüm yetimleri sevindirmek için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade eden Kilis İHH Medya Sorumlusu Yakup Alaca, “Bizler her bayram öncesi olduğu gibi yoğun bir çalışmanın içerisinde bulunmaktayız. Kilis ve Suriye’nin Azez, Çobanbel ile Cerablus ilçelerinde 2 bin 500 yetim çocuğa bayram kıyafeti alarak sevindirdik. Ayrıca yetim ailelerine 500 gıda kolisi dağıttık. Bu koliler 5 kişilik bir ailenin 1 aylık ihtiyacını karşılıyor“ dedi.


Bayramın hemen arifesinde bulunduğumuz şu günlerde hayırseverlerin, 120 TL destekte bulunarak on binlerce yetim çocuğu mutlu edebileceklerini ifade eden Alaca, "Bununla birlikte çocukların ihtiyaçlarından oluşan bin 500 çocuk kumanyası dağıtımını gerçekleştirdik. Bu çalışmalarımıza vesile olan tüm hayırsever halkımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdiden tüm mazlum halkın bayramı mübarek olsun” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    39°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 28 RAMEZÂN 1438
  • 23 Haziran 2017
  • Cuma
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:07
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:36
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:49
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!