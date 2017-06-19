Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 20:09

İHH’dan Zoğara Kampı’ndaki Suriyelilere 10 bin kişilik iftar

Suriye’nin Halep kentine bağlı Cerablus’ta Humus kentinden kaçarak Zoğara Sığınmacı Kampı’na yerleşen Suriyelilere iftar saatinde 10 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

İHH’dan Zoğara Kampı’ndaki Suriyelilere 10 bin kişilik iftar

19 Haziran 2017 20:09


İHH Kilis Koordinasyon Merkezi’nde bulunan aşevi ve Suriye tarafında bulunan mobil mutfaklarda günlük Azez ve çevresinde 50 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.


Son olarak, İHH tarafından Zoğara Kampı’nda 10 bin kişiyi ayrıca yemek dağıtımına başlandı.


İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sözcüsü Yakup Alaca, Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmayı sürdürdüklerini ifade ederek, “Son olarak, Carabulus yakınlarındaki Humus’tan kaçarak gelen Suriyelilerin kaldığı Zoğara Kampı’nda kalan 10 bin Suriyeli de iftar yemeği dağıtılmaya başladık” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Açık
    33°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :03:03
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:44
  • İkindi :16:35
  • Akşam :20:01
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!