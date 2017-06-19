İHH’dan Zoğara Kampı’ndaki Suriyelilere 10 bin kişilik iftar

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi’nde bulunan aşevi ve Suriye tarafında bulunan mobil mutfaklarda günlük Azez ve çevresinde 50 bin kişilik sıcak yemek dağıtılıyor.

Son olarak, İHH tarafından Zoğara Kampı’nda 10 bin kişiyi ayrıca yemek dağıtımına başlandı.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Sözcüsü Yakup Alaca, Ramazan ayında iftar yemeği dağıtmayı sürdürdüklerini ifade ederek, “Son olarak, Carabulus yakınlarındaki Humus’tan kaçarak gelen Suriyelilerin kaldığı Zoğara Kampı’nda kalan 10 bin Suriyeli de iftar yemeği dağıtılmaya başladık” dedi.