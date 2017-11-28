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28 Kasım 2017 12:56

İKA ile Milli eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol ile eğitim çalıştayı gerçekleştirilecek.

İKA ile Milli eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

28 Kasım 2017 12:56


2017 yılı Teknik Destek Programına yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanarak İpek Yolu Kalkınma Ajansı (İKA) sunulan TRC1/17/TD/0095 Nolu Kilis Milli Eğitim STEM (Seciense Technology Engineer Mathematical ) ile Güçleniyor Projesi hibe almaya hak kazandı. Söz konusu projeye ait destek sözleşmesi İl Milli Eğitim Müdürlüğünde İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz tarafından imzalandı.


Kilis’te, 40 ilköğretim matematik 40 fen bilgisi öğretmeninin katılacağı STM (Seciense Technology Engineer Mathematical ) eğitici eğitimi çalıştayı Kilis’te yürüttüğü eğitim hizmetlerinin kalitesini ve niteliğini arttıracağı bildirildi.




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