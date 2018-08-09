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09 Ağustos 2018 15:52

İKA Yönetim Kurulu Kilis’te toplandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Ağustos Ayı Yönetim Kurulu Toplantısı , Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya başkanlığında Kilis’te toplandı.

İKA Yönetim Kurulu Kilis’te toplandı

09 Ağustos 2018 15:52


Kilis Valiliği Yavuz Sultan Selim Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, ajansın genel çalışmaları değerlendirildi. Toplantıya, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kilis İl Genel Meclis Başkanı M. Metin Karakuş, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyıldız katıldı.




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