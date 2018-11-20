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İKA yönetimi Kilis'te Toplandı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Kasım Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kilis’te toplandı.

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Kasım Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kilis'te toplandı.


İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) Kasım Ayı olağan Yönetim Kurulu Toplantısı Kilis'te 2019 ajans çalışma faaliyetleri, “mali destek programları ve Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” gündem maddeleri ile gerçekleştirildi. Toplantı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi'nde düzenlenen “Milli Teknoloji ve Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalıştayı ile devam edildi. Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile yapılan çalıştayda sanayide yerlileşme, üretim, yatırım, Ar-Ge destekleri, markalaşma ve ulusal pazarlara erişim gibi sorunlar tartışılarak sorunlara çözüm önerileri geliştirildi. Toplantıya, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İpekyolu Ajans Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz katıldı.

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