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İKA yönetimi Vali Soytürk'ü ziyaret etti

İpek Yolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Kasım ayı toplantısı Öncesi Vali Recep Soytürk’ü ziyaret etti.

İpek Yolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Kasım ayı toplantısı Öncesi Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.


Kilis Valiliğinde düzenlenen programa, Kilis Valisi Recep Soytürk'ü Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Gaziantep Valisi Davut Gül, Adıyaman Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Kilis Ticaret Odası Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı ve İKA çalışanlarını ziyaret etti.


İKA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde Vali Recep Soytürk ile konukları bir süre sohbet etti.

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