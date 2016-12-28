İl Genel Meclisi olağanüstü toplandı

İl Genel Meclisi 2016 yılı içerisinde alınması gereken kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, başkanlığında gerçekleştirilen İl Genel Meclisi toplantısında 2017 yılında uygulanacak ücret tarifeleri, kısmi zamanlı sözleşmeli personel ücret belirlenmesi, uygulanması düşünülen 2017 yılı sıcak asfalt programı ile değerlendirmelerde bulundu.

Meclis tarafından Elbeyli, Musabeyli, Polateli Sosyal Yardımlaşma vakfına hayırsever üyelerinde seçiminin yapıldığı toplantıda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Bolat, İl Özel İdarenin 2016 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili açıklayıcı bir rapor sunarak üyeleri bilgilendirdi.

Sunumun ardından İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, meclise sunulan rapor nedeniyle şahsı ve üyeler adına teşekkür ederek, “ 2017 yılında yapılacak olan sıcak asfalt ve 2002 yılından bu yana sağlanan destek nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız, Hükümetimiz, Valimiz, Milletvekillerimiz, İl Genel Meclis Üyelerimiz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter ve çalışanları olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” dedi.