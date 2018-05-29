İmam Hatip Liseleri, Fen Liseleri gibi oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı Din İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Kilis’te Anadolu imam hatip liselerinde uygulamaya koyulacak Fen ve Sosyal Bilimler Programının tanıtımı, Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen iftar programında yapıldı. Pilot okul seçilen Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde tanıtım programı düzenlendi. Okul Müdür Yardımcısı Miktad Hayve, Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kilis Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde birer fen ve sosyal bilimler sınıfı açılacağını ve 30’ar öğrenci kabul edileceğini söyledi. Hayve, Programın amacının Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim görüp fen bilimleri ve sosyal bilimlere ilgi duyan öğrencilerin kabiliyetleri doğrultusunda gelişmelerine destek verileceğini, böylece öğrencilerin ilgi alanlarında yüksek öğrenime hazırlanmalarına katkı sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti. Ekrem Çetin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Leyla Yarımdağ ile Kilis Anadolu İmam Hatip Lisesi İbrahim Doğançay’da sistemin detaylarını anlattı.

Programa Kilis Vali Yardımcısı Murat Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Metin Demir katıldı.