İmam Hatip Lisesinde Akran Arabuluculuk çalışması

Suriye’deki iç savaşın öğrencilerde yaşadığı travma, öğrencilerin okul içi-dışı davranışlarını olumsuz etkilenması, yaşanan bu durum öğrencilerin hem kendi içinde çatışma yaşamasına hem de kişilerarası ilişkilerinde uyumsuzluğa neden oluyor. Okul Müdürü Ahmet Çetin Akis, Akran Arabuluculuğu çalışması ile hedeflenen kazanımların en önemlilerinin, Öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, olduğunu ifade ederek, “Kişilerarası ilişkilerde farklı bakış açılarını kavrayabilmek, öfke yönetim becerilerini geliştirmek, okul ortamında fiziksel ve psikolojik (duygusal) şiddeti azaltmaktır. Ayrıca Okulumuzda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yürütülen çalışmalarla, öğrencilerin yaşadığı travmaları aşmaları ve Türk Eğitim Sistemi’ne uyum sağlamaları hedeflenmektedir” dedi.