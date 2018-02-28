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28 Şubat 2018 17:08

İmam Hatip Lisesinden Mehmetçiğe destek

Kilis Ekrem Çetin İmam Hatip Lisesi okulu tarafından Mehmetçik yararına kermes düzenlendi.

İmam Hatip Lisesinden Mehmetçiğe destek

28 Şubat 2018 17:08


Ekrem Çetin İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği, okul yönetimi, öğrenciler, öğretmenler ile velilerin girişimleriyle okulda bir kermes düzenlendi


İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagö, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını ifade ederek, “Bugün Kilis Ekrem Çetin İmam Hatip Lisesinde gerçekleştikleri etkinlik için teşekkür ediyorum. Her zaman Mehmetçiğin yanındayız, yanında olmaya’da devam edeceğiz” dedi.


Öğrenci velileri ise Mehmetçiğin yanında olmaya devam edeceklerini, her zaman Türkiye Cumhuriyet ile askerlerin yanında olduklarını ifade ettiler. Okul öğrenciler de organizasyona katkı veren herkese teşekkür etti.


Kermesten elde edilecek gelir Mehmetçik Vakf’na bağışlanacak. Yoğun ilgi göre kermese, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kilis İl Müftüsü Mahmut Karatepe ile bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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