İmam Hatip öğrencilerinden Mehmetçiğe duygusal şiir

Türkiye’nin dört bir tarafından Mehmetçiğe destek sürerken, Kilis’te ay yıldızlı bayrağın çevresinde kenetlenen Ekrem Çetin İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hep birlikte şiir okudu. Duygusal anlar yaşatan kız öğrenciler giydikleri askeri kamuflaj ve verdikleri asker selamı ile Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe destek oldu.

Kız öğrencilerin okuduğu şiirde, "İmam Hatip’den Afrin’e, bizden selam olsun, Afrin sizi korusun, Biz İmam Hatibiz, tek gayemiz vatandır, bizim tek düşmanımız, vatanı satanlardır, Başkomutan emretti, Afrin’a giriyoruz, vatan hainlerini, tarihten siliyoruz, Osmanlı torunu, yola çıktı geliyor, asla boyun eğmedi, tarih bunu biliyor, kahraman yiğitlerimiz, Afrin’in dağında, PKK/PYD’yi tünellere gömüyor, tarihe not düşün, bakın bu şanlı Türktür. Kulak verin reise, dünya beşten büyüktür. Bütün şer odaklarını silmesi yakındır. Sefer bizimdir ey dostlar, zafer Allah’ındır" dizeleri yer aldı.