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08 Ağustos 2018 11:33

“İntiharın Önlenmesi” konusunda toplantı yapıldı

Kilis’te,“İntiharın Önlenmesi Konusunda Farkındalık oluşturulması ve İntiharın Azaltılması" konusunda toplantı yapıldı.

“İntiharın Önlenmesi” konusunda toplantı yapıldı

08 Ağustos 2018 11:33


Sağlık Bakanlığı Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda yer alan ,“İntiharın Önlenmesi Konusunda Farkındalık oluşturulması ve İntiharın Azaltılması" hedefleri doğrultusunda İntiharı Önleme Kurulu, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Onur Şimşekyakar başkanlığında Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda toplandı. Bahse konu kurulda “İntiharın Önlenmesi” konusunda paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde yapılabilecek faaliyetler üzerinde durulmuş ve gerekli önlemlerin alınması için İl Eylem Planı çalışmalarına başlatıldı.




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