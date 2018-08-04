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04 Ağustos 2018 11:05

İş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Kilis’in Musabeyli ilçesinde iş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

İş makinesinin altında kalan çocuk hayatını kaybetti

04 Ağustos 2018 11:05


Musabeyli ilçesine bağlı Dorucak köyünde sabah 07.30 sıralarında iddiaya göre, park halindeki iş makinesinin yanına gelen 10 yaşındaki H.Ç. iş makinesini üzerine çıkarak el frenini kaldırdı. Hareket eden iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. İş makinesinin altında kalan H.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.


Kazanın ardından olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. H.Ç’nin cansız bedeni Kilis İtfaiye Müdürlüğü Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.




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