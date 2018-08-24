İşadamı Hikmet Öndeş son yolculuğa uğurlandı

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası eski başkanı Mehmet Erdal Öndeş ile işadamı Mustafa Öndeş’in babası olan hayırsever iş adamı Hikmet Öndeş’in cenazesi Hacı Cümbüş Camiinden öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal. Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Yardımcısı Ahmet Hamdi Kepekçi, Kilis eski milletvekili Mehmet Nacar, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları ile çevre il ve ilçelerden gelen sanayici ve iş adamları katıldı.