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İşadamı Kaplan'dan Kaymakam Duman'a hayırlı olsun ziyareti

Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, Kilis’in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Önceki hafta Elbeyli Kaymakamlığına atanan Kadir Duman'a Elbeyli ilçesinde sağlık ocağı, cami başta olmak üzere bir çok hayır işlerinde bulunan TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, Kaymakam Duman'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Kaplan, her zaman devletin ve milletin yanında olduklarını ifade ederek, “Elbeyli ilçesine imkanlarımız ölçüsünde yardım yapmaya devam edeceğiz. İlçemize atanan Kaymakamımıza başarılar diliyorum” dedi.


Elbeyli Kaymakamı Kadir Duman ise “Selahattin Kaplan'a nazik ziyaretleri ve Elbeyli ilçemize verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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