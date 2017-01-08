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08 Ocak 2017 16:18

Isıtıcılara aşırı yüklenilmesi nakil hatlarında arızalara neden oldu

Isıtıcılara aşırı yüklenilmesi nakil hatlarında arızalara neden oldu

08 Ocak 2017 16:18

Kilis’te aşırı soğuklarda ısıtıcılara yüklenilmesi nedeniyle elektrik nakil hatlarında arızalar meydana geliyor.
Kilis’te aşırı soğuklar nedeniyle hayat olumsuz yönde etkilenirken, etkili olan soğuklar nedeniyle elektrik nakil hatlarında zaman zaman sorun meydana geliyor. Kentte aşırı derece klima ve ısıtıcı kullanımı nedeniyle elektrik trafoları bu yüklenmeyi kaldıramayınca çeşitli arızalar meydana geliyor. EDAŞ ekipleri, gece gündüz demeden trafolardaki ve enerji nakil hatlarındaki sorunları gidererek, tekrar elektrik verirken, aşırı soğuk nedeniyle elektrik hatlarında sıkıntı yaşanıyor.



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