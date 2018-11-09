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İtfaiye ekiplerinin eğitimleri sürüyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı birimlerde yangın eğitimi verildikten sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağlı kuruluşları Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Kadın Konukevi Müdürlüğü personeline yangın eğitimi verildikten sonra yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yangın eğitimi ve tatbikatların kamu kurum ve kuruluşları ile okullarda devam edeceği bildirildi.

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