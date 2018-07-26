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26 Temmuz 2018 16:32

İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlere devam ediyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yangında neler yapılması konusunda eğitim vermeye devam ediyor.

İtfaiye Müdürlüğü Eğitimlere devam ediyor

26 Temmuz 2018 16:32


İtfaiye Müdürlüğü tarafından kamu kurum kurulu, sivil toplum örgütleri Organize Sanayi Bölgesi ile şirketlerin talibi üzerine buralarda çalışan personellere yangına nasıl müdahale edileceği konusunda eğitim vermeye devam ediyor.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ilk önce neler yapılabileceği konusunda çalışanlara yangın eğitimini anlatırken ardından kontrol altında hazırladıkları yangını söndürmeleri için yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösteriyor


İtfaiye Müdürlüğü yangın eğitimi kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam edeceği bildirildi.




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