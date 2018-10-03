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İtfaiye Müdürlüğü eğitimlerine devam ediyor

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangında neler yapılması konusunda kamu kurum ve kuruluşlara eğitim vermeye devam ediyor.


İtfaiye Müdürlüğüne bağlı uzman personel, bu hafta da Kilis Ağız ve Diş Sağlığı personeline yangına nasıl müdahale edileceği konusunda hem teorik hem de pratik eğitim verdi.


Daha sonra Kilis Ağız ve Diş Sağlığı Merkezindeki bahçede kontrollü bir şekilde yakılan ateşe hem su ile hem de yangın tüpü ile nasıl müdahale edildiği, pratik şekilde gösterildi.


Kilis İtfaiye Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlara yönelik verilen yangın eğitimlerinin devam edeceği öğrenildi.

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