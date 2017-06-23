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23 Haziran 2017 22:32

İYİLİKDER yetimleri sevindirdi

İYİLİKDER Kilis Temsilciliği ihtiyaç sahibi 100 yetim çocuğa giysi yardımında bulundu.

İYİLİKDER yetimleri sevindirdi

23 Haziran 2017 22:32


İYİLİKDER Kilis Temsilciliği ve DİRİLİŞDER işbirliğinde daha önceden tespiti yapılmış ve aralarında Suriye, Filistin ve Türk vatandaşların bulunduğu 100 yetim çocuğa bağışçılarından toplanan maddi ve kıyafet yardımlarını ulaştırdı.


İYİLİKDER Kilis Temsilciliği Yetim Koordinatörü Hatice Yalçın yaptığı açıklamada "Amacımız yüreği buruk çocukların gönlünde umut olmaktır. Bu çocuklar ümmetin bize emanetidir" dedi.


Yalçın, "Yaklaşık 1 yıldır Kilis yerelinde faaliyet gösteriyoruz. Özellikle yetim çocuklarla ilgilenerek onlarla gönül bağı kurmaya çalışıyoruz. Daha önceden tertip ettiğimiz organizasyonlarla yetim çocuklar ve ailesi ile sıcak bağlar kurduk. Ramazan dolayısıyla buluştuğumuz yetim iftarında gönüllerine dokunmayı başardık. Şimdi de dağıttığımız kıyafetler ile bayram havasında bir bayram geçirmelerini yüreklerde umut yüzlerindeki mutluluk olmayı istiyoruz" diye konuştu.




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