Jandarma personeline ilk yardım kursu

İl Jandarma Komutanlığı Karargahı ve bağlı birliklerinde görevli 40 personele, İl Jandarma Komutanlığı Konferans Salonunda 4 gün süreyle Jandarma personeline Acil Afet Birimi tarafından ilk yardım kursu verildi. Dr. Okan Utku Erdem başkanlığında 4 kişilik uzman bir ekip tarafından verilen kursa 40 jandarma personeli katıldı.

4 gün boyunca süren kursu başarıyla tamamlayan personele sertifikaları törenle verildi