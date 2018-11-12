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Jandarma personeline ilk yardım kursu

İl Sağlık Müdürlüğü Acil Afet Birimi tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline ilk yardım kursu verildi.


İl Jandarma Komutanlığı Karargahı ve bağlı birliklerinde görevli 40 personele, İl Jandarma Komutanlığı Konferans Salonunda 4 gün süreyle Jandarma personeline Acil Afet Birimi tarafından ilk yardım kursu verildi. Dr. Okan Utku Erdem başkanlığında 4 kişilik uzman bir ekip tarafından verilen kursa 40 jandarma personeli katıldı.


4 gün boyunca süren kursu başarıyla tamamlayan personele sertifikaları törenle verildi

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