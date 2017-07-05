Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 13:32

Jandarma personeline orman yangını eğitimi

Kilis Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli tarafından İl Jandarma Komutanlığı personeline orman yangınlarıyla ilgili eğitim verildi.

Jandarma personeline orman yangını eğitimi

05 Temmuz 2017 13:32


Havaların ısınması ile beraber orman yangını riskinin arttığı bu günlerde Jandarma kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı kolluk kuvvetlerinin olası büyük bir yangında nasıl organize çalışılması gerektiği ve nasıl önleyici tedbirler alınması gerektiği ile ilgili yapılan uygulamalı eğitimi verildi.


Eğitimin başında konuşan İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir "Kilis’te bu güne kadar ekiplerimizin yangına hızlı müdahalesi neticesinde büyük bir orman yangınının meydana gelmemesi bundan sonra gelmeyeceği anlamı taşımamaktadır .Her an büyük bir orman yangını çıkabilecekmiş gibi 7/24 teyakkuz halinde olmamız gerekiyor" dedi.


Kilis Orman İşletme Şefi Cafer Örs ise, Kilis ili yüzölçümünün yüzde 21 ’nin orman olduğunu, sorumluluk sahalarında her türlü tedbiri aldıklarını ve yangın sezonuna hazır olduklarını belirterek " Jandarma ve Orman teşkilatımız kolluk kuvvetleri anız yakılması konusunda ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Anız yakanlarla ilgili kanun ve mevzuatlar gereği yasal işlem başlatılacaktır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
KİLİS NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:10
  • Güneş :05:12
  • Öğle :12:47
  • İkindi :16:38
  • Akşam :20:02
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!