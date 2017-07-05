Jandarma personeline orman yangını eğitimi

Havaların ısınması ile beraber orman yangını riskinin arttığı bu günlerde Jandarma kolluk kuvvetleri ve orman teşkilatı kolluk kuvvetlerinin olası büyük bir yangında nasıl organize çalışılması gerektiği ve nasıl önleyici tedbirler alınması gerektiği ile ilgili yapılan uygulamalı eğitimi verildi.

Eğitimin başında konuşan İşletme Müdür Yardımcısı Adem Özdemir "Kilis’te bu güne kadar ekiplerimizin yangına hızlı müdahalesi neticesinde büyük bir orman yangınının meydana gelmemesi bundan sonra gelmeyeceği anlamı taşımamaktadır .Her an büyük bir orman yangını çıkabilecekmiş gibi 7/24 teyakkuz halinde olmamız gerekiyor" dedi.

Kilis Orman İşletme Şefi Cafer Örs ise, Kilis ili yüzölçümünün yüzde 21 ’nin orman olduğunu, sorumluluk sahalarında her türlü tedbiri aldıklarını ve yangın sezonuna hazır olduklarını belirterek " Jandarma ve Orman teşkilatımız kolluk kuvvetleri anız yakılması konusunda ayrı bir hassasiyet göstermektedir. Anız yakanlarla ilgili kanun ve mevzuatlar gereği yasal işlem başlatılacaktır" dedi.