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Jandarma sürücüleri, Kaymakam jandarmayı denetledi

Kilis’in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Jandarma birliklerinin yol uygulamasını denetleyerek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.

Kilis'in Elbeyli İlçe Kaymakamı Kadir Duman, Jandarma birliklerinin yol uygulamasını denetleyerek vatandaşlara hayırlı yolculuklar diledi.


Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen yol kontrol uygulamasını yerinde ziyaret etti. Uygulamada sürücüleri kontrol eden jandarmaları denetleyen Kaymakam Kadir Duman, trafikte seyir halindeki vatandaşlara hayırlı yolculuklar dileyerek, sürücülerin trafik kurallarına uymalarını istedi.


Kaymakam Duman, Görevli personellere önceliğin can güvenlikleri olduğunu, uygulama noktasındaki eksikliklerin giderilmesini ve denetimlerin ilçe ve ülke güvenliği için sıkı bir şekilde devam etmesini istedi.

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