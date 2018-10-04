Jandarma'nın Motosikletli Asayiş Timi göreve başladı

Kilis'te, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Jandarma Motosikletli Asayiş Timi görevini başladı.

Yeni göreve başlayan tim ile Jandarma sorumluluk bölgesinde, emniyet ve asayişin sağlanmasında önleyici kolluk görevi icra etmek, trafiği düzenleyerek trafik suçlarına ve meydana gelen olaylara daha seri bir şekilde el koyarak Jandarma sorumluluk sahasında suç işlenmesinin önlenmesi hedefleniyor. Jandarmanın yeni asayiş timi vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmelerini sağlamak maksadıyla 2 motosiklet ile 4 rütbeli personel ile görev yapacak.