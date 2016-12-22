Jandarmaya mayına dayanıklı kirpi gönderildi

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından İl Jandarma Komutanlığı emrine 2 adet Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Araç (Kirpi) gönderildi.

Türkiye’de artan terör olayları neticesinde oluşan can kayıplarının önlenmesi, Kilis’teki jandarma personelin Suriye’de yaşanan iç savaştan en az etkilenmesi maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na 2 adet Mayına Karşı Korumalı Taktik Tekerlekli Araç (Kirpi) gönderildi. Özellikle sınır görevlerinde kullanılacak olan mayın ve bombalı eylemlere karşı tam zırhlı araç, Kilis’te, meydana gelecek her türlü terör olayında personel güvenliğini sağlayacağı bildirildi.