Japon İşbirliği ajansı yetkilileri Kilis'te atık su arıtma tesisini ziyaret etti

Takehiro Yasuı Kilis Belediyesi Evsel Atık Su Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundular.

Mr. Takehiro Yasuı beraberinde JICA Türkiye Ofisi Başkanı Mr. Masaki Iıyama, Ms. Kotomi Masuda, Ms. Yuko Akıyama, Mr. Barış Bayıksel ve beraberindeki İller Bankası A.Ş Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığından Teknik Uzman Canan Günhan, Uzman Nevzat Toğrul, İlbank A.Ş Gaziantep Bölge Müdürü Beyhan İnce ile birlikte Atık Su Arıtma Tesisi 2. kademe yapımını inceleyip tesis yapımı ile ilgili konularda bilgi almak, Kilis'te, yapılabilecek yeni projeler için fikir paylaşımında bulunabilmek üzere Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu ve Su İşleri Müdürü Begüm Bostancı'yı tesiste ziyaret ettiler. Kilis Belediyesi, İller Bankası ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan kredi anlaşması ile yapımı tamamlanan “ Kilis Belediyesi Evsel Atık Su Arıtma Tesisi 2. Kademe Yapım" işini yerinde inceleyip yetkililerden bilgi aldılar.

JICA temsilcileri yapımı tamamlanan tesisin teknik uzmanlıkla yapılmasından memnun kaldıklarını ve Avrupa standartlarında bir tesis olduğunu ifade ederek; zaman zaman ellerinden geldiğince yeni projeler için destek vereceklerini dile getirdiler.

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Kadir Çirtikoğlu ve Su İşleri Müdürü Begüm Bostancı, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) yetkililerine yaklaşık olarak 8 milyon 750 bin TL + KDV bedelli Atık Su Arıtma Tesisini Kilis'e kazandırdıkları için Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara adına teşekkürlerini ilettiler.