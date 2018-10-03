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Kaçak sigara operasyonu

Kilis’te, kaçak sigara satılan 6 iş yerinde yapılan aramada bin 526 paket kaçak sigara ile 159 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Kilis'te, kaçak sigara satılan 6 iş yerinde yapılan aramada bin 526 paket kaçak sigara ile 159 şişe kaçak içki ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaçak sigara ile içki satanlara yönelik olarak düzenlediği operasyonda 6 iş yerinde yapılan aramada bin 526 paket kaçak sigara ile 159 şişe kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 7 kişi gözaltına alındı.

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