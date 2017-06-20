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20 Haziran 2017 12:54

Kaçarlar Dünya Mülteciler Gününde muhacir aileleri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar Kilis İl Müdürü Mahmut Kaçarlar, Birleşmiş Milletler tarafından “Mülteciler Günü” olarak ilan edilen 20 Haziran gününde, Dünyada en çok mülteci barındıran il olan Kilis’te, mülteci ailelerine ziyaretler etti.

Kaçarlar Dünya Mülteciler Gününde muhacir aileleri ziyaret etti

20 Haziran 2017 12:54


il Müdürü Mahmut Kaçarlar, Suriyeli mültecilerin ve savaşta babalarını kaybetmiş yetim çocukların kaldığı evlerden bazılarını ziyaret ederek hediye takdim etti.


Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla yaptığı ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Mahmut Kaçarlar şunları söyledi: “Kilis, kendi nüfusundan fazla muhacir kardeşini sinesinde barındıran, hayatı onlarla paylaşan sosyal barışın ve kardeşliğin hüküm sürdüğü müstesna şehirlerimizden biridir. Biz gelen muhacirleri, mülteci değil misafir olarak ağırlıyoruz. Ziyaret ettiğim evlerden birinde, 4 oğlunu savaşta şehit vermiş bir babaannenin 4 dul gelini ve 17 yetim torunu ile hayata tutunduğuna şahit oldum. Yetim çocuklar için Sosyal ve Ekonomik Destekler (SED) yardımı bağlanarak ailenin ihtiyaçlarına katkı sağlanmıştır. Kerim Devletimiz, dünyadaki her mazlumun imdadına koşarak bu hamiyyetiyle dünya milletlerine örnek olmayı sürdürmektedir. Dünya Mülteciler Gününde, mültecisi hiç olmayan, savaşsız ve sömürüsüz bir dünyada yaşamayı temenni ediyorum” dedi.




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