Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile İl Müdürlüğü koordinasyonunda 2018 yılı içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta olan kamu görevlilerine yönelik Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Seminerleri devam ediyor. İl Müdürlüğünde görevli Psikolog Hanım Helen Diğler tarafından Kilis Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne bağlı Elbeyli Geçici Konaklama Merkezi ile Öncüpınar Geçici Konaklama Merkezinde görev yapmakta olan kamu çalışanlarına eğitim verildi. Söz konusu farkındalık eğitimleri diğer kamu kurum ve kuruluşlarında periyodik olarak devam edeceği bildirildi.