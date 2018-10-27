Kadınlara akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim verildi

Kilis'te, Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde akılcı ilaç kullanımı ve organ bağışı konularında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından Kilis Belediyesine ait Asmalı Konak Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde düzenlenen eğitimle akılcı ilaç kullanımı ve organ bağışı konularında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.Uzmanlar tarafından verilen eğitimlerin diğer Kadın Meslek Zenginleştirme Merkezinde de devam edeceği bildirildi.