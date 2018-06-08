Kahraman Mehmetçik Burseya’da iftar yaptı

Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile birlikte iftar yaptı.

Üs noktasında görevli askeri personel tarafından karşılanan Vali Mehmet Tekinarslan ve 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, askerlerle bir süre sohbet ederek iftar saatini bekledi. Ezanın okunmasının ardından Vali Tekinarslan, Korgeneral Temel ve askerler, Kilis Valiliği Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından hazırlanan ev yemekleriyle oruç açtı.

İftar sonrasında konuşan Vali Tekinarslan, "Zeytin Dalı Harekatı devletimizin, milletimizin ilan edilmemiş bir seferberliği topyekun yaşadığı ve Türkiye’nin en ücra köşesinden yüreklerin topyekun çarptığı, tüm milletimizin emeğini ve katkısını ortaya koyabilmek adına ordumuza destek verdiği bir harekat oldu. Buradaki komutan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı ömürlerini dağların aşılmaz zannedilen zirvelerinde geçirdiler. Kato, Kandil, Cudi, Gabar, Herekol, Tendürek ve Ağrı onlara artık düz yol gibi gelmeye başladı. Kahraman Mehmetçiğimiz, bütün bunların hepsini hiçbir gün yüksünmeden büyük bir özveriyle gerçekleştirdi. Belki yıllardır eşlerini yanına alıp bir yemeğe gidemedi, belki çocuklarının hangi sınıfta okuduğunu dahi bilmiyorlar ama mevzu bahis vatansa, milletin huzuruysa, devletin güvenliğiyse her türlü sıradan ve olağan sayılan hayatı bir kenarda bıraktılar. Dünya tarihinin adeta yeniden yazıldığı bu topraklarda gözlerini budaktan esirgemeksizin vatan uğruna mücadele ettiler. Kilis halkı adına hepsine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

İftar yemeğine 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, 6. Mekanize Piyade Tümen Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Uğur Bülent Acarbay, 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut, Bornova Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Vali Mehmet Tekinarslan, askeri personel ve yetkililer katıldı.