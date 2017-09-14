Kamu-Sen Irak’ta referanduma hayır diyor

Kilis İl Temsilcisi Osman Boybeyi, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyada küresel güçler eliyle büyük bir dönüşüm ve paylaşım savaşı sürdürüldüğünü ifade ederek, “Bu güçler askerleri, silahları, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri ve yerel işbirlikçileri ile bölgeyi adeta kan gölüne çevirmişlerdir. Büyük çoğunluğu Müslüman olan bölge milletlerinin kanları üzerinden yürütülen bu paylaşım mücadelesi, milyonlarca masum insanın hayatına mal olurken bölge ülkelerinde yaşanan göçler nedeniyle kültürel ve etnik yapı da değiştirilmektedir. Özellikle Misak-ı Milli sınırlarımız içerisindeki alan, Türk düşmanı bütün güçlerin operasyon merkezi haline gelmiştir. Bu çerçevede, komşu ülkelerimizin huzuru ve toprak bütünlüğü Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası ve güvenliği için bir kat daha önem kazanmıştır. Bu puslu havada fırsatı ganimete çevirmek isteyen IKBY, Irak’ın toprak bütünlüğünü tanımayarak binlerce yıllık Türk yerleşim yerlerini de içine alan bir bölgede, 25 Eylül günü bağımsızlık referandumu gerçekleştireceğini açıklamıştır. Yıllardır süren çatışma ve çekişmeleri daha da alevlendirecek bu kararla, Türkmenlere ait toprakların IKBY’ye bağlanması ve Türkmen yurdunun, kurulması planlanan sözde Kürdistan’ın bir parçası haline getirilmesi asla kabul edilemez. Bu referandum yalnızca Türkmenlerin ve Türkiye Cumhuriyetinin değil bu bölgede yaşayan tüm milletlerin aleyhine; yüzyıllardır Ortadoğu’nun kaynaklarına çökme, İslam’a darbe vurma sevdasıyla yanıp tutuşan malum şer güçlerin lehine olacaktır. Devletimizin bir oldu bittiyle Türkmen topraklarının ilhak edilmesine göz yummayacağına, bölgedeki soydaşlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alacağına olan inancımız tam, bu yolda atılacak adımlarda desteğimiz sınırsızdır. Aziz milletimizi de bu hassas duruma sessiz kalmamaya ve var olma savaşında Türkmen kardeşlerimizle omuz omuza vermeye davet ediyoruz. Bilinmelidir ki, Türkmen kardeşlerimiz yalnız değildir. Bu bakımdan, IKBY yönetimi ayağını denk almalı; bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracak, Türkmenleri yok sayan, Misak-ı Milli sınırlarımız içerisinde Devletimize adeta meydan okuyarak bütünlüğümüzü tehdit eden referandum ve bağımsızlık ilan etme kararından yol yakınken dönmeli, coğrafyamızın selameti için, sonu hüsran olan bu maceraya hiç girmemelidir” dedi.