‘Kan Ver Hayat Kurtar’ kampanyası ramazanda da sürüyor

Zeynep Oya Erdem, "Kan ver hayat kurtar" kampanyasının Ramazan ayında da sürdüğünü söyledi.

Dr. Zeynep Oya Erdem, Ramazan ayı sebebiyle kan bağışlarını iftar sonrasında vatandaşların yoğun olduğu bölgelere giderek Kan ver hayat kurtar" kampanyası çerçevesinde kan bağışlarını kabul ettiklerini belirtti. Erdem, Kilis Kızılay kan Merkezinde de geceleri kan alımı yaptıklarını vurgulayarak, “Kan vermenin çok büyük faydaları vardır. Kan merkezimiz gönüllülük esası ile kan toplamaktadır. Kan gurubu ne olursa olsun her guruptan kana sürekli gereksinim olmaktadır. Düzenli kan bağışı yapanlarda kemik iliği yağlanmasının olmayacağı bilinmektedir. Yaşlılıkta ortaya çıkan ve vücudun kan üretmemesine yol açan bir rahatsızlık görülmez. Yani düzenli kan bağışı yapanlar yaşlandıklarında kemik ilikleri genç insanlar gibi kan üretebilir şekilde sağlıklı olacaktır. Kan bağışlarından sonra damar yatağına gelen alyuvarların daha yüksek oranla oksijen taşıyabilmelerinden dolayı kan bağışçısı vücudunda bir rahatlama ve canlılık hisseder. Tansiyonu yüksek olan hastalarda vücuttan kan çıkışı tansiyon tedavisinde destek görevi görür, yüksek kolesterolü, baş ağrısı ve varis şikayeti olanlarda kan bağışı yarar sağlar. En önemli yararı, bağışladığınız kanla bir insanı yaşama döndürdüğünüzü bilmenizin size kazandıracağı manevi hazzın değeridir" dedi.

Dr. Erdem, Kilis’te, toplumun tüm kesimlerini ’Kan ver, hayat kurtar’ kampanyasına destek olmaya davet ettiğini sözlerine ekledi.