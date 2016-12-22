Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 10:19

Kar yağışı üniversitede gün eğitime ara verildi

Kar yağışı üniversitede gün eğitime ara verildi

22 Aralık 2016 10:19

İki günden bu yana Kilis’te etkili olan kar yağışı, nedeniyle eğitime ara verilen 7 Aralık Üniversitesi’nde öğrenciler, karın tadını çıkardı.
Eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren öğrenciler, yağan karla beyaza bürünen üniversite kampüsünde gönüllerince değerlendirdiler.
Kar tatilini fırsat bilen üniversiteli öğrenciler, kar topu oynayarak ve bol bol fotoğraf çekerek final sınavları öncesi stres attı. Öğrenciler, bahar ve yaz aylarında yeşil ve çeşitli çiçeklerle güzel bir görünüme sahip olan kampüsün, kışın karda da çok güzel bir görünüme büründüğünü söyledi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KİLİS HABERLERİ
KİLİS HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    6°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    6°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç