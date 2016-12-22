Kar yağışı üniversitede gün eğitime ara verildi

İki günden bu yana Kilis’te etkili olan kar yağışı, nedeniyle eğitime ara verilen 7 Aralık Üniversitesi’nde öğrenciler, karın tadını çıkardı.

Eğitime verilen iki günlük arayı değerlendiren öğrenciler, yağan karla beyaza bürünen üniversite kampüsünde gönüllerince değerlendirdiler.

Kar tatilini fırsat bilen üniversiteli öğrenciler, kar topu oynayarak ve bol bol fotoğraf çekerek final sınavları öncesi stres attı. Öğrenciler, bahar ve yaz aylarında yeşil ve çeşitli çiçeklerle güzel bir görünüme sahip olan kampüsün, kışın karda da çok güzel bir görünüme büründüğünü söyledi.